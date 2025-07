Betrunkener Fahrer ist mit über 1,1 Promille absolut fahruntauglich

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streife der Polizeiinspektion Rain am Sonntagnachmittag einen alkoholisierten 54-jährigen Pkw-Fahrer fest. Wie die Beamten mitteilen, hielt die Streife das Fahrzeug des Mannes gegen 17.45 Uhr in der Donauwörther Straße an. Sofort schlug ihnen eine deutlicher Alkohol-Fahne bei dem 54-Jährigen entgegen. Ein Test mit dem Alkomaten brachte ein Ergebnis, das im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, also über dem Grenzwert von 1,1 Promille. Daraufhin wurden eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. (AZ)

