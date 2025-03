55-Jährige verursacht Schaden beim Einparken auf Kaufland-Parkplatz in Donauwörth

Eine 55-jährige Autofahrerin parkte am Samstag gegen 12.30 Uhr vorwärts in eine Parklücke am Parkplatz des Donauwörther Kaufland ein. Hierbei blieb sie mit ihrer Stoßstange an der linken Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß geparkten BMW hängen. Es entstand ein Fremdschaden in der Höhe von gut 1000 Euro. Die Personalien wurden ausgetauscht. Die Unfallverursacherin wurde aufgrund der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit verwarnt. (AZ)

