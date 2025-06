Mann bedroht Jugendlichen in der Donaumeile mit Schreckschusswaffe

Zu einem Polizeieinsatz kam es am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände der Donau-Meile in Donauwörth. Den aktuellen Erkenntnissen der Polizei ging dem Ganzen ein zunächst verbaler Streit voraus. Dann griff ein 57-jähriger Mann zu einer Schreckschusswaffe, die er dabei hatte, und bedrohte damit einen 16-jährigen Jugendlichen. Beamte der PI Donauwörth stellten den 57-Jährigen kurze Zeit nach einem entsprechenden Notruf noch auf dem Gelände. Die Waffe samt Schreckschussmunition sowie der kleine Waffenschein des Mannes wurden sichergestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die polizeilichen Folgen waren unter anderem eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Bedrohung und Verstoßes nach dem Waffengesetz, eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Dienststelle sowie eine Meldung an die zuständige Waffenbehörde des Landkreises Donau-Ries. (AZ)

Donaumeile Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schreckschusswaffe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis