vor 21 Min.

575 PS starkes Auto prallt in Steinwand

Die Fahrerin hatte den Wagen nicht im Griff. Es entstand Totalschaden in Höhe von 50000 Euro.

Eine 44-jährige Frau hatte am späten Samstagnachmittag ihren 575 PS starken Wagen nicht unter Kontrolle und prallte in Donauwörth gegen eine Steinmauer. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 17.30 Uhr.

Das Heck des Fahrzeugs brach aus

Die Frau fuhr mit ihrem Auto aus der Waschanlage im Gewerbegebiet heraus auf die Fahrbahn der Dr.-F.-D.-Straße. Dabei gab sie laut Zeugen stark Gas, woraufhin das Heck des Fahrzeugs nach links ausbrach. Die Autofahrerin lenkte offenbar dagegen, beschleunigte jedoch weiter. Der Pkw brach daraufhin nach rechts aus, drehte sich entgegen der Fahrtrichtung und driftete über den linken Gehweg auf das Areal des Stadthotels zu. Dort prallten Wagen und Fahrerin schließlich in eine mit Steinen gefüllte Gabionenwand, die durch den Anprall teilweise umgeworfen wurde. Die Frau und ihre im Fahrzeug sitzende 15-jährige Tochter wurden dabei leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei geht von Fahrfehler aus

Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus. Ein Zeuge in der Waschhalle konnte den Unfallhergang beobachten. An dem hochwertigen Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Den Schaden an der Steinmauer beziffert die Polizei mit etwa 10000 Euro.

