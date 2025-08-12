Kette reißt: Radfahrer wird bei Unfall verletzt

Der Fahrer eines Rennrads ist am Montag in der Donauwörther Parkstadt verunglückt. Der Unfall passierte um kurz vor 15 Uhr auf der abschüssigen Schellenbergstraße in Richtung Zirgesheim. Vor der Einmündung zur Dr.-Loeffellad-Straße riss während voller Fahrt die Kette am Rad. Der 58-Jährige kam deshalb ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Zweirad. Er stürzte auf die Straße.

Glücklicherweise trug der Fahrer einen Helm. Der Mann erlitt mehreren Verletzungen. Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (AZ)