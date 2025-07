8KUnited: Rainer Schulchöre singen in der Olympiahalle

Ein gigantisches Klangereignis mit 6000 Kinderstimmen erfüllte die Olympiahalle München: Beim diesjährigen 6K United!-Konzert unter dem Motto „Ich bin, weil wir sind“ kamen Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern zusammen, um gemeinsam zu singen – darunter auch der Chor der Johannes-Bayer-Grundschule und der Chor der Realschule Rain. Seit Weihnachten hatten sich die Chöre intensiv auf das Konzert vorbereitet. Das vielfältige Repertoire umfasste zwölf Stücke aus unterschiedlichen Genres – von klassischer Musik über Volkslieder bis hin zu modernen Popsongs. Bereits vor dem großen Finale durften die jungen Sängerinnen und Sänger ihr Können bei Schulfesten, der Maifeier und sogar beim 60. Geburtstag des Bürgermeisters Karl Rehm unter Beweis stellen.

Icon Vergrößern Auf dem Olympiagelände: Der Chor der Johannes-Bayer-Grundschule Rain. Foto: Maria Keller Icon Schließen Schließen Auf dem Olympiagelände: Der Chor der Johannes-Bayer-Grundschule Rain. Foto: Maria Keller

Der große Tag war heiß – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit zwei Bussen voller Chorkinder, Eltern und sogar mit Bürgermeister Karl Rehm und Ehefrau Hedwig, ging es in Richtung München, wo die Kinder - bestens organisiert - ihre Plätze in der Olympiahalle einnahmen. Schon die Nachmittagsprobe mit Dirigent Fabian Sennholz, der Live-Band und dem gigantischen Chor sorgte für Gänsehaut.

Leuchtende Armbänder und strahlende Gesichter

Am Abend dann das Highlight: Ein Konzert der Superlative – mit leuchtenden Armbändern an jedem Handgelenk, die im Takt der Musik in verschiedenen Farben blinkten. Höhepunkt war die eindrucksvolle Lichter-La-Ola-Welle durch die ganze Halle, an der sich auch das Publikum mit Handylichtern begeistert beteiligte.

Icon Vergrößern Der Chor der Staatlichen Realschule Rain am Olympiazentrum in München. Foto: Maria Keller Icon Schließen Schließen Der Chor der Staatlichen Realschule Rain am Olympiazentrum in München. Foto: Maria Keller

Ob das schwedische Volkslied „Vem kan segla“ mit schwebenden Licht-Vögeln, das klassische „Goin’ Home“ nach Dvořáks 9. Symphonie oder das speziell für das Projekt geschriebene „Wir sind united“ – die Begeisterung war bei jedem Song spürbar.

Gegenseitige Wertschätzung

Was das Konzert besonders machte? Das überwältigende Gemeinschaftsgefühl, die gegenseitige Wertschätzung, die immer wieder Thema in den verschiedenen Liedern war und die starke Botschaft: Zusammenhalt zählt. Ein Erlebnis, das niemand so schnell vergessen wird. (AZ)