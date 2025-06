Vier Tage nach dem schweren Unfall auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim schwebte am Dienstag ein Mann aus Friedberg bei Augsburg noch immer in Lebensgefahr. Dies teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. An der Karambolage waren insgesamt drei Pkw beteiligt. Sieben Personen, darunter zwei Kinder, erlitten Verletzungen.

