64-Jähriger randaliert und verursacht Sachschaden bei Jugendheim-Party in Kaisheim

Kaisheim

64-Jähriger randaliert gegen Jugendheim-Party

Ein 64-Jähriger sorgte in Kaisheim für Aufregung, als er während einer Geburtstagsparty im Jugendheim randalierte. Der Vorfall endete mit einer Sachbeschädigung.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Ein 64-Jähriger randalierte als ungebetener Gast auf einer Jugendparty in Kaisheim.
    Ein 64-Jähriger randalierte als ungebetener Gast auf einer Jugendparty in Kaisheim. Foto: Gabbert, dpa

    Im örtlichen Jugendheim in Kaisheim fand am Samstagabend eine Geburtstagsparty statt. Nachdem gegen 0.45 Uhr ein nicht eingeladener 64-Jähriger mehrmals von den Verantwortlichen des Grundstücks verwiesen wurde, warf dieser eine Glasscheibe des Jugendheims ein.

    Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits von der Örtlichkeit entfernt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gegen den namentlich bekannten Täter aufgenommen. Die Party konnte weitere Vorkommnisse fortgeführt werden. (AZ)

