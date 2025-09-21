64-Jähriger randaliert gegen Jugendheim-Party

Im örtlichen Jugendheim in Kaisheim fand am Samstagabend eine Geburtstagsparty statt. Nachdem gegen 0.45 Uhr ein nicht eingeladener 64-Jähriger mehrmals von den Verantwortlichen des Grundstücks verwiesen wurde, warf dieser eine Glasscheibe des Jugendheims ein.

Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits von der Örtlichkeit entfernt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gegen den namentlich bekannten Täter aufgenommen. Die Party konnte weitere Vorkommnisse fortgeführt werden. (AZ)