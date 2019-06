18.06.2019

69 Abenteuer für die Kleinen in Donauwörth

Ferienprogramm jetzt online

Mit insgesamt 69 Veranstaltungen sind die Ferientage in diesem Sommer für die Donauwörther Schulkinder wieder gut bestückt. Oberbürgermeister Armin Neudert freut sich mit dem Ferienprogramm-Team zum einen darüber, dass die Programmvielfalt seit Jahren auf einem guten Niveau gehalten werden kann, zum anderen über das Engagement der Partner aus den Vereinen, Institutionen, Gruppierungen und Betrieben: „Wir bedanken uns für Ihre großartigen Ideen und die Bereitschaft, den Kindern unserer Stadt einen Teil Ihrer Freizeit zu schenken, um ihnen spannende, informative und fröhliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf der Internetseite donauwoerth.ferienprogramm-online.de kann eine Vorauswahl nach Altersgruppe oder Zeitraum getroffen werden, mit wenigen Klicks ist die Anmeldung möglich. Speziell zu beachten ist dabei, dass die Anmeldebestätigung oder aber die übermittelte Bestätigungs-E-Mail ausgedruckt und unterschrieben zur Abholung des Ferienpasses mitgebracht werden muss.

Selbstverständlich ist auch weiterhin die schriftliche Anmeldung mit dem im Heft befindlichen Anmeldeblatt möglich. Ab sofort liegt die Broschüre im Informationszentrum des Rathauses, in der Tourist-Information in der Rathausgasse und in der Stadtbibliothek (Reichsstraße 32) sowie im Sachgebiet Kita, Schulen und Sport (Zimmer 206, zweiter Stock) auf. Ab dem 24. Juni ist das Sachgebiet im Zimmer 015 im Erdgeschoss des Rathauses zu finden.

Je nachdem, welche Anmeldevariante gewählt wird, gelten folgende Abgabetermine, um bei der Erstvergabe der Plätze dabei zu sein: Schriftlich ist die Übermittlung der Anmeldung bis zum Stichtag 5. Juli erforderlich, bei der Online-Anmeldung kann man sich bis 7. Juli Zeit lassen. Alle sonstigen Teilnahmebedingungen sind sowohl im Heft als auch im Onlineportal beschrieben.

Für alle darüber hinaus gehenden Fragen sind Ansprechpartner die Mitarbeiter im Sachgebiet Schulen und Sport im Rathaus (Telefon 0906/789-141 oder -142). Außerdem ist für die Kontaktaufnahme eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: ferienprogramm@donauwoerth.de. (pm)

