Unbekannter verursacht hohen Schaden und flüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Wemding ereignet. Laut Polizei fuhr ein bisher unbekannter Täter zwischen 15 und 18 Uhr im Lommersheimer Weg einen weißen Pkw Audi Q3 E-Tron an und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Am Auto des Geschädigten entstand hinten links ein massiver Lackschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 7000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)