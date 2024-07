„Film ab“ im 7. Rainer Sommerkino

Gibt es einen idyllischeren Platz für Sommerkino, als die Rainer Leutnantschanze? In der Lechstadt sind Organisatoren wie Besucher der Meinung: kaum! Eingebettet in die charmante Topographie des Geländes, in der Senke zwischen Stadtmauer auf der einen und Kaisergasse auf der anderen Seite, entsteht beinahe so etwas wie das Rund eines - dann festlich illuminierten - Amphitheaters. Dort gibt es in Kürze das 7. Rainer Sommerkino, für das sich alle möglichst trockene und laue Nächte wünschen.

Vom 15. bis zum 31. August flimmern an neun Abenden ausgesuchte Filme über die Leinwand, von denen der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch überzeugt ist, dass er breiten Publikumsgeschmack abdeckt und die richtige Cineasten-Kost für sommerlich-leichte, aber auch packende Abende ausgesucht hat. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen und findet online über den Kinopalast Neuburg statt: www.kinopalast-neuburg.de. Und so sieht das Programm aus:

Donnerstag, 15. August: „Chantal im Märchenland“ dreht sich um zwei Freundinnen, die durch einen Zauberspiegel in die Welt der Märchen geraten. Dort treffen sie auf heiratswillige Prinzen, tyrannische Könige und andere Figuren und suchen letztlich einen Weg zurück in ihre Welt.

Freitag, 16. August: „Bob Marley - One Love“ ist eine Filmbiografie, die auf dem Leben des jamaikanischen Reggae-Sängers Bob Marley basiert. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Musiker steigt zum zum größten Star seines Heimatlandes auf und versucht, die Menschen mit seiner Musik zu vereinen.

Samstag, 17. August: „Liebesbriefe aus Nizza“ gilt als herrliche Sommerkomödie, die zugleich pointiert und romantisch über den dritten und vierten Frühling im Leben erzählt. Los geht sie mit François, der auf dem Dachboden alte Liebesbriefe findet - und aus allen Wolken fällt. Denn die wortreichen Ergüsse über den „vibrierenden Venushügel“ seiner Frau Annie stammen definitiv nicht von ihm.

Donnerstag, 22. August: „A Killer Romance“ ist eine Action-Komödie, die von dem Profi-Killer Gary handelt, der in Wirklichkeit für die Polizei arbeitet. Sobald ein Mordauftrag erteilt ist, werden die Auftraggeber verhaftet. Zu seinen Kunden gehört die schöne Madison, die ihren tyrannischen Ehemann loswerden möchte. Doch anstatt Madison in die Falle laufen zu lassen, verliebt sich Gary in sie.

Freitag, 23. August: „Mamma Mia“, das herrlich leichte Filmmusical entführt in die Welt der Abba-Songs und mit ihr auf eine griechische Insel. Dort will Sophie heiraten und sucht aber zuvor noch ihren Vater. Sie hat die Auswahl zwischen drei potenziellen „Kandidaten“.

Samstag, 24. August: „Oppenheimer“ ist ein biografischer Historienfilm, der die Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“, Robert Oppenheimer, behandelt. Oppenheimer und sein Team arbeiten jahrelang an der Konstruktion der Atombombe und werden am 16. Juli 1945 Zeugen der ersten Atomexplosion, die den Lauf der Geschichte verändert.

Donnerstag, 29. August: „Bad Boys: Ride or Die“ handelt von den Miami-Cops Mike Lowrey und Marcus Burnett, die sich auf gefährliche Mission begeben, um den Namen ihres zu Unrecht verdächtigen Kollegen reinzuwaschen.

Freitag, 30. August: In der Komödie „Wo die Lüge hinfällt“ wirken Bea und Ben wie das perfekte Paar. Doch nach einem tollen Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Als sie sich unerwartet auf einer Hochzeit wieder treffen, geben sie vor, noch zusammen zu sein.

Samstag, 31. August: Der vierte Teil „Ich, einfach unverbesserlich 4“ der Computer animierten Reihe erzählt vom ehemaligen Superschurken Gru, der an der Seite seiner drei Adoptivtöchter Margo, Edith und Agnes und seiner Gefolgschaft an Minions das wohl größte Abenteuer seines Lebens erlebt.

Einlass beim 7. Rainer Sommerkino ist jedes Mal ab 19.30 Uhr, Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit. Gespielt wird bei fast jedem Wetter - mit Ausnahme von Gewitter und Sturm. In diesem Fall werden ein Eintrittsgelder zurückerstattet. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich mit geeigneter Kleidung auf die Witterung einzustellen. Sitzmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden - mit guter Sicht von überall her. Wer‘s noch gemütlicher haben will, bringt Kissen und Decken mit. Die üblichen Kino-Snacks wie Popcorn und Tacos sowie Getränke werden ebenfalls angeboten.