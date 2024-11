7000 Euro Schaden nach Unfall in Donauwörth

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag in der Donauwörther Sallingerstraße gekommen. Um 7.53 Uhr fuhr eine 64-jährige in Richtung Westspange und wollte links in den Parkplatz vor dem Friedhofsgelände einbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs bremste die Frau bis sie stillstand.

Ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Transporterfahrer erkannte dies zu spät und prallte ins Heck der 64-Jährigen. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf rund 7000 Euro. (AZ)