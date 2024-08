71-Jähriger setzt sein Auto vor und zurück und flüchtet dann

Zeugen beobachteten am Dienstag im Donauwörther Stadtteil Berg kurz vor 13 Uhr, dass ein zunächst unbekannter Fahrer eines Kleintransporters über die Abmauerung einer Hofeinfahrt am Spitzigen Berg fuhr und dort aufsaß. Der Mann „befreite“ seinen Sprinter im Anschluss durch mehrfaches Vor- und Zurücksetzen. Danach besichtigte er den entstandenen Schaden, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Fremdschaden an der Mauer beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro. Aufgrund einer Kennzeichen- und Fahrerbeschreibung konnten Beamte der PI Donauwörth einen 71-jährigen Mann als Tatverdächtigen ermitteln. Dieser wurde wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort angezeigt. (AZ)

