Zeuge meldet Unfallflucht in der Donaumeile

Ein Zeuge konnte eine Unfallflucht am Freitag in Donauwörth aufklären. In Der Donaumeile war zwischen 15.20 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz ein Auto angefahren worden. Nachdem die Unfallverursacherin, eine 73-jährige Frau aus dem Landkreis, trotz Begutachtung der Schäden an beiden Fahrzeugen einfach weiterfuhr, notierte sich der aufmerksame Zeuge das Kennzeichen des Autos. Die Besitzerin des angefahrenen Fahrzeugs wurde durch ihn auf den Schaden an ihrem Auto aufmerksam gemacht. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei Donauwörth. Mit Hilfe des Kennzeichens konnte die Unfallverursacherin umgehend ausfindig und identifiziert werden. Gegen die 73-Jährige wurde durch die Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

