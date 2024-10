Rentner kracht mit seinem Auto in die Leitplanke

Am Samstagnachmittag war ein 75-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungstraße von Kaisheim in Richtung Sulzdorf unterwegs. Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr verlor der Mann nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Der Pkw kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand und musste abgeschleppt werden. Zum Glück kam zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr und der Rentner blieb unverletzt. Der Sachschaden am verunglückten Fahrzeug samt Leitplanke wird auf rund 8500 Euro geschätzt. (AZ)

