Auto kommt Traktor zu nahe: Fahrerin bemerkt erst zu Hause den Schaden

Eine 76-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 12.55 Uhr auf der Staatsstraße von Deiningen in Richtung Fessenheim unterwegs. Dort überholte sie einen Traktor und nahm beim Wiedereinscheren ein Geräusch wahr, das sie auf ihre Ladung im Kofferraum zurückführte.

Zu Hause angekommen, stellte sie allerdings fest, dass ihr Auto beschädigt wurde. Auch Spuren von schwarzem Gummiabrieb bemerkte sie jetzt. Vermutlich hatte sie den Traktor beim Einscheren leicht touchiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise unter 09081/29560 entgegen. (AZ)