76-Jährige berührt Traktor: Sachschaden von 1.000 Euro auf Staatsstraße

Alerheim

Auto kommt Traktor zu nahe: Fahrerin bemerkt erst zu Hause den Schaden

Eine 76-Jährige verursacht beim Überholen eines Traktors einen Unfall. Allerdings merkt sie erst daheim, dass etwas passiert ist. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall zwischen Deiningen und Fessenheim beobachtet haben.
    Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall zwischen Deiningen und Fessenheim beobachtet haben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa, Symbolbild

    Eine 76-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 12.55 Uhr auf der Staatsstraße von Deiningen in Richtung Fessenheim unterwegs. Dort überholte sie einen Traktor und nahm beim Wiedereinscheren ein Geräusch wahr, das sie auf ihre Ladung im Kofferraum zurückführte.

    Zu Hause angekommen, stellte sie allerdings fest, dass ihr Auto beschädigt wurde. Auch Spuren von schwarzem Gummiabrieb bemerkte sie jetzt. Vermutlich hatte sie den Traktor beim Einscheren leicht touchiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise unter 09081/29560 entgegen. (AZ)

