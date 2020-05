10:52 Uhr

77-Jährige vergisst Einkauf zu bezahlen

Eine Seniorin in Donauwörth vergisst nach ihrem Großeinkauf zu bezahlen und fährt einfach nach Hause.

Eine 77-Jährige hat am Mittwoch vergessen ihren Wocheneinkauf in einem Donauwörther Lebensmittelmarkt in der Straße „An der Westspange“ zu bezahlen und ist mit dem ihrem vollgepackten Einkaufswagen einfach aus dem Laden spaziert.

Laut der Polizei hatte eine Mitarbeiterin die Kundin beobachtet, wie sie den Einkauf nicht bezahlte und diesen in ihr Auto einlud. Als die Frau mit ihrem Wagen davon fuhr, wurden die Beamten verständigt.

Seniorin will ihre Rechnung doch zahlen

Eine Polizeistreife traf die Dame bei sich Zuhause an. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass sie das Bezahlen komplett vergessen habe und wolle dies umgehend nachholen. Trotzdem erhielt sie eine Strafanzeige. Der genaue Wert des entwendeten Wocheneinkaufs ist noch unklar. (pm)

