vor 24 Min.

79-jähriger Autofahrer übersieht eine Radfahrerin

Der Mann will vom Kreisverkehr an der Südspange ins Gewerbegebiet abbiegen. Dabei erfasst er eine Frau auf einem Fahrrad.

Beim Kreisverkehr an der Südspange hat Montagmittag ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren. Die 59-Jährige ist dabei gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Kopfzugezogen. Der 79-jährige Fahrer hat die Frau kurz nach 11 Uhr beim Abbiegen übersehen.

Der Senior ist im Kreisverkehr gefahren und wollte nach rechts in das Gewerbegebiet abbiegen. Gleichzeitig kreuzte die Radfahrerin die Einmündung auf dem Radweg in Richtung Riedlingen. Sie hatte die Fahrbahn schon fast überquert, als sie der Autofahrer noch minimal am Hinterrad touchierte. Sie kam mit laut Polizei „mutmaßlich leichten Verletzungen“ in die Donau-Ries Klinik. Es ist Sachschaden von rund 250 Euro entstanden.

