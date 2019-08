vor 60 Min.

80-Jährige fährt in anderes Auto und flieht

Die Seniorin legt beim Anfahren wohl versehentlich den Rückwärtsgang ein und kracht in einen anderen Wagen. Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro.

Eine 80-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen in der Fischergasse in Ebermergen mit ihrem Auto rückwärts frontal in einen anderen Wagen gefahren. Wohl versehentlich legte sie beim Anfahren den Rückwärtsgang ein und fuhr in den Wagen des hinter ihr wartenden 29-Jährigen.

Anschließend fuhr sie davon, wie die Polizei mitteilt. Während der Unfallaufnahme durch die Gesetzeshüter kehrte die Verursacherin mit ihrem beschädigten Wagen zurück. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 5000 Euro.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, so die Beamten.

