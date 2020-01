vor 52 Min.

80-Jähriger kracht mit seinem Traktor gegen ein Auto

Der Senior bemerkt den Unfall erst, als die Geschädigte hinter ihm herfährt und ihn darauf aufmerksam macht.

Bei Sulzdorf hat es am Samstag einen Unfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem Auto gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15 Uhr fuhr ein 80-jähriger Kaisheimer mit seinem Traktor samt Anhänger aus einem Waldweg und überquerte geradeaus die Ortsverbindungsstraße Kaisheim - Sulzdorf. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, 18-jährige Autofahrerin aus Otting. Der Traktor prallte mit dem Vorderreifen gegen den rechten hinteren Kotflügel des Pkw. Der 80-Jährige hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt und seine Fahrt fortgesetzt.

Er hielt jedoch an, als die Frau hinterherfuhr und auf sich aufmerksam machte. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

