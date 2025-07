Hoher Sachschaden bei Unfall in Monheim

Auf der Wemdinger Straße in Monheim ist am Montag bei einem Unfall ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr um 18.40 Uhr eine 80-Jährige mit ihrem Auto vom Gelände eines Supermarkts auf die Straße ein. Die Seniorin missachtete die Vorfahrt eines von links nahenden Wagens, den eine 19-Jährige steuerte.

Beide Frauen gaben den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)