Unfall nach Rückstau: Autos kollidieren auf Kreuzung

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag infolge der Komplettsperrung der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Süden und des teilweisen Erliegens des Verkehrs in der Donauwörther Innenstadt ereignet. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr gegen 15.30 Uhr aus der Berger Vorstadt kommend bei Grün der dortigen Lichtzeichenanlage trotz stehenden Verkehrs in die Kreuzung zur Sallingerstraße ein, wie die Polizei schildert. Eine 66-jährige Autofahrerin wollte von der Verkehrsfläche der Stadtresidenz geradeaus in die Sallingerstraße einfahren, ebenfalls bei grünem Lichtzeichen.

In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Pkw auf der von zahlreichen Fahrzeugen gesäumten Kreuzungsfläche mit einem daraus resultierenden Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Beide Beteiligte machten unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang und der Bewegung der Fahrzeuge. Etwaige unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)