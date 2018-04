vor 46 Min.

81 Rainer fahren mit „NÖ“-Kennzeichen

Die Zahl der Nördlinger Nummernschilder auf den Straßen im Kreis nimmt zu. Die Besitzer dieser Fahrzeuge kommen aus den verschiedensten Regionen.

Von julian würzer und Manuel Wenzel

Ein Auto braucht ein Nummernschild. Im Landkreis Donau-Ries stehen die Bürger dann vor der Frage: Kommt „DON“ oder „NÖ“ auf den Wagen? Eine solche Auswahl ist erst seit rund fünf Jahren wieder möglich. Davor gab es im Zuge der Gebietsreform von 1972 lediglich das „DON“-Kennzeichen für Neuanmeldungen. In den vergangenen Jahren sind die Autos mit „NÖ“-Kennzeichen wieder deutlich angestiegen. Das bestätigt das Landratsamt. Sind es ein halbes Jahr nach der Wiedereinführung im Jahr 2013 noch rund 4500 Autos gewesen, waren es Anfang 2018 bereits 15500 – das sind knapp elf Prozent aller Fahrzeuge in der Region. Doch deren Besitzer kommen nicht immer aus dem Raum Nördlingen.

Das zeigt das Beispiel von Monika Dreier aus dem Rainer Stadtteil Staudheim: Ihre Familie besitzt drei Autos. Zwei davon haben ein Nördlinger Kennzeichen, das dritte ein Donauwörther. Das hat zwei Gründe – und keiner bezieht sich auf Heimatverbundenheit. „Mein Mann wollte bei unserem zweiten Auto die gleichen Buchstaben wie beim ersten Wagen, allerdings waren die mit dem Donauwörther Kennzeichen nicht mehr verfügbar. Deshalb haben wir uns für Nördlingen entschieden“, sagt sie. Beim Auto des Sohnes steckt eine andere Geschichte dahinter. „Er ist sehr computeraffin und in Anlehnung an das Wort ‚Nerd‘ haben wir ‚Nörd‘ gewählt“, sagt Dreier.

Identifikation mit der Heimat

Anders verhält es sich bei Hermann Faul: Auf dem Dienstwagen des Nördlinger Oberbürgermeisters ist „NÖ-OB-1“ zu lesen. Er hatte sich bereits damals für die „Heilbronner Initiative“, die Stärkung der Identität markanter Städte durch eigene Autokennzeichen eingesetzt und ist froh über „NÖ“. „So macht man die Stadt einfach bekannter“, sagt er. Für den Rathauschef sei das Nummernschild auch Identifikation mit dem Wohnort oder der Heimat. Die Nummernschilder der städtischen Wagen wurden 2013 ebenfalls von „DON“ auf „NÖ“ geändert.

Das betrifft auch Georg Schabert, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Nördlingen, und deren Einsatzfahrzeuge. Denn die Feuerwehrautos gehören ebenfalls zum städtischen Fuhrpark und fahren mit dem Nördlinger Autokennzeichen. „Ich denke, damit kann man einfach zum Ausdruck bringen, dass man aus Nördlingen kommt“, sagt Schabert.

281-mal in Donauwörth

In Nördlingen selbst sind fast 6800 Wagen auf das Rieser Kennzeichen zugelassen – so viele wie in keinem anderen Teil des Landkreises (siehe Grafik). Das „NÖ“-Kennzeichen ist jedoch nicht nur in der Stadt oder den umliegenden Gemeinden zu sehen. In Donauwörth gibt es ebenfalls 281 Fahrzeughalter mit diesem Nummernschild. In Rain, das ja vor der Gebietsreform zum damaligen Kreis Neuburg/Donau gehört hatte, sind insgesamt 81 Autos mit „NÖ“ gemeldet. Im Altlandkreis Donauwörth folgt danach Monheim mit 79.

Die Pressesprecherin des Landratsamtes, Gabriele Hoidn, vermutet, dass es an den Ummeldungen liegt. „Man braucht kein neues Kennzeichen mehr, wenn man sich beim Wohnungswechsel ummeldet, vielleicht liegt das daran“, sagt sie. Die wenigsten „NÖ“-Kennzeichen sind übrigens in Genderkingen und Marxheim zu finden. Dort sind jeweils nur sechs Fahrzeuge mit einem solchen Nummernschild unterwegs.

Der überwiegende Teil der Fahrzeuge in der Region hat freilich nach wie vor das „DON“-Kennzeichen: knapp 125000 von insgesamt rund 141500. Auch in Nördlingen ist mehrheitlich „DON“ zu sehen, man findet die drei Buchstaben auf 11300 Fahrzeugen in der Stadt. Insgesamt sind im Landkreis Donau-Ries übrigens etwa 141500 Kfz registriert – diese Zahl ist höher als die der Einwohner (132000).

