81-Jähriger prallt in Baustelle und macht sich aus dem Staub

Ein 81-jähriger Autofahrer richtete am Montag gegen 17 Uhr einigen Schaden an einer Baustelle an, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei kam ihm jedoch rasch auf die Schliche. Wie es im Pressebericht der PI Donauwörth heißt, war der zunächst unbekannte Fahrer eines Geländewagens gegen 17 Uhr auf der B 25 in Richtung Harburg unterwegs und kam im dortigen Baustellenbereich unter der Bahnbrücke mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab. Er geriet über die Gegenspur in die dortigen Baustellenabsicherungen. Mehrere Warnbaken und Nissenleuchten wurden durch den Aufprall beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5800 Euro. Der Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Daher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beamte der PI Donauwörth konnten den 81-jährigen Verursacher wenig später auf der B 25 feststellen und anhalten. Er wurde angezeigt. (AZ)

