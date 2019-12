vor 17 Min.

82-Jähriger mit Elektrorad stürzt und verletzt sich

Mit seinem Elektrorad kommt ein Senior zu weit nach rechts und streift den Randstein. Er muss ins Krankenhaus

Im Gewerbegebiet in Riedlingen ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Elektrofahrrads verunglückt. Der 82-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Kaiser-Karl-Straße vom Hubschrauberkreisel her in Richtung Riedlingen-Dorf unterwegs.

Am rechten Bein verletzt

Auf Höhe der Zufahrt zu einem Supermarkt geriet der Rentner zu weit nach rechts. Das Rad streifte den Randstein, der Senior verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Der Mann verletzte sich am rechten Bein schwer. Das Rote Kreuz brachte das Opfer ins Krankenhaus. (dz)

Themen folgen