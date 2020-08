vor 60 Min.

83-Jähriger E-Radler stürzt und muss in die Klinik

Ein 83-Jähriger fuhr am Freitag gegen 17.50 Uhr mit seinem Fahrrad mit elektrischer Trethilfe auf der Bahnhofstraße in Richtung der Dillinger Straße in Donauwörth. Infolge einer kurzzeitigen Kreislaufschwäche geriet der Rentner laut Polizei ins Schlingern, prallte gegen einen Randstein und stürzte von seinem Rad. Hierbei zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu, weshalb er zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in das Donauwörther Krankenhaus gebracht wurde. (dz)

