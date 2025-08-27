Icon Menü
83-Jährige verursacht Unfall mit hohem Schaden in Donauwörth

Donauwörth

Rund 15.000 Euro Schaden bei Unfall in Donauwörth

In Donauwörth stoßen zwei Autos zusammen. Der Sachschaden ist beträchtlich.
    Bei einem Unfall in Donauwörth ist ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden.
    Bei einem Unfall in Donauwörth ist ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Dienstag in Donauwörth ordentlich Blechschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte um etwa 17 Uhr eine 83-Jährige mit ihrem Pkw von der Bäckerstraße nach rechts in die Pflegstraße einbiegen. Dort übersah die Frau einen von links nahenden Wagen, den ein 22-Jähriger stadtauswärts steuerte.

    Der junge Mann prallte mit seinem Auto gegen die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs. Durch die recht heftige Kollision entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Beamten zeigten die Seniorin wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)

