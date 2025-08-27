Rund 15.000 Euro Schaden bei Unfall in Donauwörth

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Dienstag in Donauwörth ordentlich Blechschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte um etwa 17 Uhr eine 83-Jährige mit ihrem Pkw von der Bäckerstraße nach rechts in die Pflegstraße einbiegen. Dort übersah die Frau einen von links nahenden Wagen, den ein 22-Jähriger stadtauswärts steuerte.

Der junge Mann prallte mit seinem Auto gegen die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs. Durch die recht heftige Kollision entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Beamten zeigten die Seniorin wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)