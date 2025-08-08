Autofahrer in Schlangenlinien baut Unfall auf Westspange

Ein betagter Autofahrer ist am Donnerstag durch seine unsichere Fahrweise in Donauwörth aufgefallen und hat wenig später einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Verkehrsteilnehmer kurz vor 14 Uhr, dass auf der Westspange ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei. Kurz darauf krachte der 83-Jährige mit seinem Pkw auf den an der Ampel vor einem Baumarkt stehenden Wagen eines 60-Jährigen.

Durch den recht heftigen Aufprall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Beamten informierten die zuständige Führerscheinstelle und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 83-Jährigen ein. (AZ)