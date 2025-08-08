Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

83-Jähriger fährt in Schlangenlinien und baut einen Unfall in Donauwörth

Donauwörth

Autofahrer in Schlangenlinien baut Unfall auf Westspange

Ein betagter Pkw-Fahrer verursacht in Donauwörth eine Karambolage. Kurz zuvor informiert ein Verkehrsteilnehmer die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet einen Unfall von der Westspange in Donauwörth.
    Die Polizei meldet einen Unfall von der Westspange in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein betagter Autofahrer ist am Donnerstag durch seine unsichere Fahrweise in Donauwörth aufgefallen und hat wenig später einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Verkehrsteilnehmer kurz vor 14 Uhr, dass auf der Westspange ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei. Kurz darauf krachte der 83-Jährige mit seinem Pkw auf den an der Ampel vor einem Baumarkt stehenden Wagen eines 60-Jährigen.

    Durch den recht heftigen Aufprall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Beamten informierten die zuständige Führerscheinstelle und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 83-Jährigen ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden