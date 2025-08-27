83-Jähriger flüchtet nach Unfall gleich zwei Mal

Direkt vor dem Gebäude der Polizeiinspektion Donauwörth hat sich am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Der mutmaßliche 83 Jahre alte Verursacher flüchtete gleich zweimal, berichten die Beamten. Dank Zeugenhinweisen konnte er schnell ermittelt werden.

Ein 26-Jähriger wartete zunächst wegen stockenden Verkehrs bei roter Ampelschaltung an der Einmündung Kapellstraße/Eichgasse. Dort ließ der Mann eine Lücke frei, um Fahrzeugen das Ausfahren zu ermöglichen. Ein zunächst unbekannter Autofahrer überholte von hinten die gesamte Fahrzeugschlange, um seinerseits nach rechts in die Eichgasse einzubiegen. Beim Abbiegen prallte er gegen die Front des Wagens des 26-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro.

Der 26-Jährige verfolgte den nicht anhaltenden Verursacher und brachte ihn in der Hindenburgstraße zum Stehen. Nach einer kurzen Konversation vor Ort stritt der Verursacher eine Beteiligung ab, stieg wieder in sein Auto und fuhr erneut davon. Beamte der Polizei Donauwörth leiteten gegen den 83-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Donau-Ries ein Strafverfahren ein. (AZ)