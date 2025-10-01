Pech beim Einparken: 84-Jähriger prallt gleich gegen zwei Autos

Mehrfach ungeschickt verhielt sich ein Autofahrer, der am Montag kurz vor 16 Uhr versuchte, in der Donauwörther Kronengasse seinen Pkw parallel zur Fahrbahn einzuparken. Der 84-jährige Mann prallte nach Polizeiangaben zuerst gegen das Heck des Wagens eines 56-jährigen Mannes und anschließend gegen die Fahrertüre des Autos einer 60-jährigen Frau. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 5000 Euro. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den Verursacher und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. (AZ)

