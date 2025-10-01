Icon Menü
Donauwörth

Pech beim Einparken: 84-Jähriger prallt gleich gegen zwei Autos

Der Senior verursacht Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei verwarnte ihn.
    Die Polizei Donauwörth hatte es mit einem Autofahrer zu tun, der beim Versucht einzuparken, gleich zwei andere Fahrzeuge rammte.
    Die Polizei Donauwörth hatte es mit einem Autofahrer zu tun, der beim Versucht einzuparken, gleich zwei andere Fahrzeuge rammte. Foto: Daniel Vogl/dpa, Symbolbild

    Mehrfach ungeschickt verhielt sich ein Autofahrer, der am Montag kurz vor 16 Uhr versuchte, in der Donauwörther Kronengasse seinen Pkw parallel zur Fahrbahn einzuparken. Der 84-jährige Mann prallte nach Polizeiangaben zuerst gegen das Heck des Wagens eines 56-jährigen Mannes und anschließend gegen die Fahrertüre des Autos einer 60-jährigen Frau. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 5000 Euro. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den Verursacher und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. (AZ)

