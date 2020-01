17:24 Uhr

85-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei hat in Donauwörth einen Rentner gestoppt, der mit dem Auto fuhr, obwohl er keinen Führerschein mehr besitzt.

Die Polizei stoppt in Donauwörth einen Rentner bei einer illegalen Spritztour. Das hat Folgen.

Ein 85-jähriger Donauwörther ist beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Der Rentner war am Dienstag um 13 Uhr mit seinem Pkw in der Parkstadt unterwegs, trotz eines Entzugs seiner Fahrerlaubnis Anfang des Jahres. Die Polizeiinspektion Donauwörth zeigte deshalb den Senioren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis an. (dz)

Themen folgen