11:30 Uhr

85-jähriger Schwarzangler und illegale Bootsfahrt

Polizei deckt bei Fischereikontrollen in Tapfheim, Donauwörth und Harburg drei Verstöße auf.

Bei Fischereikontrollen in der Region hat die Polizei am Donnerstag drei Männer bei illegalen Tätigkeiten erwischt – und angezeigt. Am Mittag teilte der Fischereiaufseher für den Riedersee bei Tapfheim mit, dass auf diesem verbotenerweise ein Schlauchboot mit Motor unterwegs sei. Die Beamten stellten fest, dass ein 43-Jähriger mit dem Motorboot der Klasse bis 15 PS auf dem Gewässer umherfuhr – was nicht erlaubt ist.

Mehr Angeln als zulässig in der Wörnitz

An der Wörnitz im Stadtgebiet Donauwörth trafen die Polizisten um 15.45 Uhr einen 30-Jährigen aus Nattheim (Württemberg) mit mehr ausgelegten Handangel als zulässig angetroffen. Für diesen Verstoß muss sich der Mann ebenso verantworten wie ein 85-Jähriger, den die Beamten um kurz vor 17 Uhr beim Schwarzangeln an der Wörnitz nahe einer Eisenbahnbrücke in Harburg erwischten. Der Senior aus dem Ostalbkreis hatte weder einen Fischereischein noch eine Erlaubniskarte. (dz)

