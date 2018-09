10:14 Uhr

86-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Ein spektakulärer Unfall zwischen Rain und Bayerdilling endet offenbar recht glimpflich.

Spektakulär verunglückt ist am Sonntagnachmittag ein betagter Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Rain und Bayerdilling. Nach Angaben der Polizei kam der 86-Jährige, der in Richtung Bayerdilling unterwegs war, wohl durch Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete in einem Rübenacker wieder auf den Rädern. Der Rentner blieb augenscheinlich unverletzt und konnte den Pkw selbstständig verlassen. Das Rote Kreuz brachte den Senior vorsichtshalber ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. (dz)

