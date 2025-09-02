Unfall in Rain: 87-Jähriger übersieht Kleinlaster auf der Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in Rain ereignet. Ein 87-Jähriger wollte mit seinem Auto gegen 15.35 Uhr von der Lechstraße aus Richtung Genderkingen kommend nach links auf die Bundesstraße 16 einfahren. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen 65-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kleinlaster auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße 16 in Richtung Neuburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 87-Jährige prallte mit der rechten Fahrzeugfront in die linke Seite des Kleinlasters. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)

