Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

87-Jähriger übersieht Kleinlaster: Verkehrsunfall auf B16 in Rain verursacht hohen Schaden

Rain

Unfall in Rain: 87-Jähriger übersieht Kleinlaster auf der Bundesstraße

Ein Autofahrer kollidiert auf der B16 in Rain mit einem 65-jährigen Fahrer eines Kleinlasters. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat einen Unfall in Rain aufgenommen.
    Die Polizei hat einen Unfall in Rain aufgenommen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in Rain ereignet. Ein 87-Jähriger wollte mit seinem Auto gegen 15.35 Uhr von der Lechstraße aus Richtung Genderkingen kommend nach links auf die Bundesstraße 16 einfahren. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen 65-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kleinlaster auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße 16 in Richtung Neuburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 87-Jährige prallte mit der rechten Fahrzeugfront in die linke Seite des Kleinlasters. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden