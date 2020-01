09:57 Uhr

89-Jährige vertreibt einen Einbrecher aus ihrem Haus

In Rögling ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingedrungen. Dann erlebt er eine Überraschung.

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen in Rögling in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Besitzerin überraschte den Mann. Der ergriff die Flucht.

Nach Angaben der Polizei öffnete der Einbrecher um 8.15 Uhr mit einem Spezialwerkzeug die verschlossene Eingangstür des freistehenden Einfamilienhauses in der Wittesheimer Straße. In dem Gebäude durchsuchte der Mann die Räume nach Wertgegenständen. Was der Eindringling offenbar nicht ahnte: Im Haus befand sich die 89-jährige Besitzerin. Die erwischte den Täter auf frischer Tat. Die Seniorin rief laut und vertrieb damit den Ganoven.

Täter rennt zu einem Auto

Der rannte zu einem Auto, das in der Nähe abgestellt war und fuhr davon. Zu dem Wagen sind laut Polizei bislang keine näheren Details bekannt. Der Einbrecher wird so beschrieben: etwa 1,80 Meter groß und auffällig kräftig. Er trug dunkle Kleidung.

Der Sachschaden an der Haustür beträgt rund 250 Euro. Ob der Mann auch Beute machte, muss noch geklärt werden.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

