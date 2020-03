19.03.2020

90-Jährige liegt hilflos in ihrer Wohnung: Nachbar holt Hilfe

Mit einer Drehleiter wurde die Frau aus ihrer Wohnung in Donauwörth geholt.

Die Seniorin war gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Zum Glück ahnte ein Nachbar, dass in der Wohnung der Frau wohl etwas nicht stimmt.

Eine Seniorin aus Donauwörth verdankt einem aufmerksamen Nachbarn womöglich ihr Leben. Das berichtet die Polizeiinspektion in der Großen Kreisstadt. Dort ging am Mittwoch um 10.29 Uhr eine Mitteilung der integrierten Leitstelle ein, dass eine 90-Jährige in der Michael-Imhof-Straße durch den Nachbarn nicht angetroffen werden konnte.

Dieser machte sich Sorgen, da die Tageszeitung nach wie vor der Wohnungstüre liegen würde. Auf Klingeln und Klopfen öffnete niemand. Schließlich öffnete die Freiwillige Feuerwehr die Tür. Die Frau lag verletzt auf dem Boden eines Zimmers der Wohnung liegend.

Die Hilefrufe der Frau bleiben ungehört

Sie war bereits geraume Zeit zuvor gestürzt und konnte selbst nicht mehr aufstehen. Ihre Hilferufe verhallten jedoch ohne Erfolg.

Eine Bergung der Gestürzten erfolgte mittels Drehleiter der Feuerwehr. Die Rentnerin wurde durch den Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik verbracht und stationär aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. (dz)

