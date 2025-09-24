9000 Euro Schaden bei Unfall: Autofahrerin prallt bei Wemding in Verkehrsinsel

Zeugen haben dabei geholfen, eine Unfallflucht bei Wemding aufzuklären. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin war am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2384 zwischen Gosheim und Wemding unterwegs. Als sie nach links in die Industriestraße abbiegen wollte, kam der Wagen der Frau zu weit nach rechts ab und prallte in eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Durch den Aufprall platzten beide Vorderreifen und es entstanden diverse Schäden an der Fahrzeugfront des Unfallwagens. Abgerissene Teile des Pkw blieben zudem vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Die Fahrerin entfernte sich laut aktuellem Erkenntnisstand mit dem stark beschädigten Wagen von der Örtlichkeit, kehrte dann noch einmal zurück und entfernte sich erneut. Zeugen teilten der Polizei schließlich das Kennzeichen mit. Mehr als eine Stunde später wurde der Unfall durch einen Angehörigen der inzwischen nach Hause gefahrenen, mutmaßlichen Unfallverursacherin bei der Polizei mitgeteilt. Die Beamten leiteten gegen die 18-Jährige, welche dem Bekunden nach selbst unverletzt blieb, ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ein. (AZ)