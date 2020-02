AWO feiert ein interessantes Doppeljubiläum

Plus Die AWO Donauwörth gedenkt des 100-jährigen Bestehens ihres Bundesverbands und feiert zudem einen Donauwörther Instrumentenbauer, der vor 300 Jahren Bemerkenswertes geleistet hat.

In Berlin hat die Deutsche Arbeiterwohlfahrt ( AWO) jüngst ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Doch in Donauwörth setzt man da noch eins drauf: Denn die dortige AWO begeht sogar ein Doppeljubiläum.

Zum einen hat jetzt der Kreisverband Donau-Ries mit einer Feier ebenfalls das Augenmerk auf das Jubiläum des Bundesverbands gerichtet, zum anderen hat vor genau 300 Jahren exakt am heutigen Standort des Donauwörther AWO-Kinderhauses (Ölgasse 21) Jakob Hochbrucker die Pedalharfe erfunden. Er hat damit damals dieses Instrument revolutioniert.

Zwei Gründe, jetzt einen Festakt zu feiern. AWO-Kreisvorsitzender Heiner Kopriwa begrüßte dazu zahlreiche Ehrengäste, Vertreter der Wohlfahrtsverbände BRK und der Stiftung Schweinspoint sowie Mandatsträger des Landkreises und der Stadt Donauwörth, darunter Landrat Stefan Rößle, OB Armin Neudert.

AWO bietet zahlreiche Dienstleistungen an

In seiner Festansprache ging Kopriwa auf die Grundwerte der AWO ein, nämlich Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, die die AWO mit ehrenamtlichem Engagement und mit professionellen Dienstleitungen zu erreichen bestrebt ist. Die Wurzeln der AWO liegen in der sowohl politisch und wirtschaftlich, als auch sozial instabilen Lage in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Die SPD-Abgeordnete Marie Juchacz gründete damals den Wohlfahrtsverband. Es wurden Nähstuben, Mittagstische, Werkstätten und Beratungsangebote ins Leben gerufen, die in der Weltwirtschaftskrise unentbehrlich wurden. 1933 wurde die AWO vom NS-Regime verboten, Einrichtungen der AWO für die „Volkswohlfahrt“ beschlagnahmt. 1945 erfolgte dann der Wiederaufbau. Heute bietet die AWO zahlreiche Dienstleistungen hinsichtlich professioneller Altenpflege, Fachkliniken und Kindertagesstätten an.

Anna Berger, die zusammen mit ihrer Schwester Mia für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte, erklärte anschließend kurz die Besonderheiten der Pedalharfe, die auf die Erfindung Jakob Hochbruckers zurückgeht. Mithilfe des Pedals werde die Saiten der Harfe um einen Halbtonschritt verkürzt, sodass bestimmte Tonarten besser gespielt werden können.

Donauwörther Bürger Hochbrucker revolutioniert die Harfe

Der ehemalige Stadtarchivar Ottmar Seuffert ging in seinem Referat über die Bedeutung Jakob Hochbruckers darauf ein, dass in der Parkstadt eine Straße nach ihm benannt ist. Hochbrucker revolutionierte die Harfe von der bislang üblichen Hakenharfe zu einer Pedalharfe, was die Spieltechnik sehr vereinfachte. Er selbst hatte sie auf seinen zahlreichen Reisen vorgeführt und populär gemacht. Im Jahr 1702 erhielt er im zweiten Anlauf die Genehmigung der Donauwörther Ratsmitglieder für ein Bleiberecht in Donauwörth unter der Voraussetzung, dass er ein neues Haus erbauen müsse. Dort, am Standort des 2007/08 neu errichteten AWO-Hauses, wohnte seit 1702 die Familie Hochbrucker. Das Haus wurde bei den Luftangriffen 1945 völlig zerstört.

Im Anschluss an diese Ausführungen zeichnete der Präsidiumsvorsitzende der AWO Schwaben, Dr. Heinz Münzenrieder, OB Armin Neudert und andere Persönlichkeiten, die sich um die AWO verdient gemacht haben, aus, ehe als Abschluss im Außenbereich eine Gedenktafel an Jakob Hochbrucker enthüllt wurde.