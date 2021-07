Ungarische Familie sammelt Elektroschrott: Landratsamt schreitet ein

Das geht doch schon Jahre so, und unser Zahnloser Rechtsstaat, ist nicht in der Lage das zu unterbinden. Aber wehe bei uns wirft einer seine Zigarettenkippe weg, da trifft einen die volle härte des Gesetzes. Übrigens mal ein kleiner Tipp für die Polizei, wer genau hinsieht bemerkt das die Zettel für solche Sammlungen nie ganz im Briefkasten eingeworfen werden (war zumindest die letzten 10 Jahre bei mir so). Das erleichtert Dubiosen Gestalten eine Nachsorge der in der Urlaubszeit verlassenen Wohnungen, kombiniert mit halb heruntergelassenes Rollos ein gutes und sicheres Ziel.

Antworten Melden Permalink