09.04.2020

AWV unterstützt Sozialkaufhaus

Gebrauchte Sachen werden an das SinnSalabim gespendet

Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben unterstützt das Sozialkaufhaus SinnSalabim in Donauwörth mit Spenden. Die Idee ist, dass AWV-Mitarbeiter am Recyclinghof geeignete Gegenstände aussortieren, prüfen, für den Verkauf herrichten und dem Sozialkaufhaus spenden. So haben die weggeworfenen Gegenstände nicht nur eine zweite Chance, sondern bekommen auch noch ein zweites Leben.

Der Landrat und Verbandsvorsitzende des AWV, Stefan Rößle, und der Donauwörther Verbandsrat Josef Reichensberger trafen sich nun am Recyclinghof Binsberg mit Caritas Geschäftsführer Branko Schäpers und dem Vertreter der Stiftung Sankt Johannes, Johannes Eberhardt, um über erste Erfahrungen zu sprechen. Rößle und Reichensberger sei es laut einer Pressemitteilung besonders wichtig, dass neben der Abfallvermeidung damit auch ein Beitrag für Menschen geleistet wird, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Die Wege zwischen Recyclinghof und Kaufhaus seien kurz, und die Mitarbeiter freuen sich auch über die neue sinnvolle Aufgabe. (pm)

Themen folgen