vor 23 Min.

AWV zahlt für Stoffwindeln einen Zuschuss

Eltern sollen auf klassische Windeln verzichten und somit für weniger Müll sorgen. Was genau dahinter steckt.

Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben will frischgebackene Eltern dazu animieren, umweltbewusster zu handeln – und zwar so: Mütter und Väter, die für ihr Baby oder Kleinkind ein sogenanntes Mehrwegwickelsystem anschaffen, erhalten einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 50 Euro je Kind.

Die Aktion des AWV für Stoffwindeln hat einen handfesten Grund: Diese verursachen wesentlich weniger Müll. Stoffwindeln können dem AWV zufolge im Gegensatz zu den gängigen Einweg-Windeln bis zu 300-mal gewaschen werden. Die Hautverträglichkeit sei meist besser. Inzwischen seien die Windelhöschen aus Baumwolle: „Die atmungsaktiven Überhöschen sind durch körpergerechte Form und Klettverschlüsse leicht anzulegen.“ Zudem würden Babys, die mit Stoffwindeln gewickelt werden, früher sauber, da sie die Nässe spüren.

Doch zurück zum Müll-Aspekt: Mehrmals täglich wird ein Baby gewickelt. Fünf Einweg-Windeln pro Tag und das über drei Jahre – das macht laut AWV bei jedem Kind mehr als 6000 Windeln. Dies entspreche einem Müllaufkommen von rund einer Tonne – mit hohem Plastikanteil. Für junge Familien gebe es bereits den kostengünstigen Windelsack (zwei Euro je Stück).

Wer sich jetzt für Stoffwindeln entscheidet, kann den Zuschuss beantragen. Dafür werden Quittungsbelege im Original und ein Geburtsnachweis benötigt. Entsprechende Anträge und nähere Infos sind erhältlich beim AWV, Telefon 0906/78030, oder im Internet unter www.awv-nordschwaben.de (pm)