vor 48 Min.

Abbrucharbeiten im Freibad

Wenn 2021 das frisch sanierte Freibad am Schellenberg wieder öffnet, soll es für die Besucher mehr Parkfläche geben.

Auf der Bürgerversammlung ging es auch um die Sanierung und mehr Parkplätze

Von Walter Ernst

Oberbürgermeister Armin Neudert freute sich über das rege Interesse der Bürgerschaft, ging es doch um zwei große Investitionsschwerpunkte bei der Bürgerversammlung in der Parkstadt und darum, „wie man diesen Stadtteil weiterentwickeln will“. Mit einem kleinen Schwenk in die Werbung sah es das Stadtoberhaupt gerade als Verpflichtung an, „vor Ort einzukaufen“, denn eine gesicherte Nahversorgung ist für die kommunale Entwicklung unerlässlich.

Neben dem Ankerzentrum ging es auch um das Thema Freibad. Architekt Markus Pichler, Chef des Planungsbüros aus Hall in Tirol, stellte die Neuausrichtung des Schellenberger Freibades vor. Das Projekt beinhaltet den Neubau von Nichtschwimmer-, Springer- und Kinderplanschbecken mit Pavillon. Die Planung sei nach den Worten Pichlers so weit vorangeschritten, dass dieser Tage der Bauantrag eingereicht werden könne. Während die Planschbecken sehr naturnah angelegt werden, erfährt das Nichtschwimmerbecken Wellnessattraktionen für Jung und Alt. Die Sprungturmanlage bleibt unverändert. Zur Pavillonnutzung und den Erschließungsfunktionen sind Aspekte wie Sicherheit und Belange für Schwerbehinderte berücksichtigt, betonte der Architekt.

Wenn schon dieses Mammutprojekt einen Badebetrieb im nächsten Jahr nicht zulasse, so wurde die Auffassung laut, dass sofort nach der Schließung zumindest mit den notwendigen Abbrucharbeiten hätte begonnen werden können. OB Neudert stimmte dem zu, um aber staatliche Zuwendungen nicht zu gefährden, könne der eigentliche Baubeginn erst im nächsten Frühjahr erfolgen.

Unabhängig davon signalisierte der Oberbürgermeister, dass „zum Zielpunkt Mai 2021 alles fertig sein wird“. Bis dahin werden auch Kassenbereich, Kiosk und Parkflächen modernisiert und erweitert sein, wurde prognostiziert. Weil die Parkflächen an manchen Badetagen überbelegt seien, könnte die Verkehrsüberwachung schon mal „fünf gerade sein lassen“, war eine Anregung aus der Versammlung. Schmunzelnd konnte Neudert keine Zusicherung geben, entgegnete aber, dass zumindest das Grundpreisniveau voraussichtlich keine Änderung erfahren wird. Eines aber wird es nicht geben: Bademöglichkeiten außerhalb der Saison.

