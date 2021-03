10:13 Uhr

Abfallendes Fahrzeugteil verursacht Brand bei Monheim

Ein abfallendes Bauteil eines Sattelzuges verursacht einen Brand einer Böschung bei Monheim. Dieser wird jedoch schnell unter Kontrolle gebracht.

Ein abfallendes Bauteil einer Sattelzugmaschine hat am Freitag einen Brand einer Böschung bei Monheim verursacht. Laut Polizeibericht befuhr ein 68-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 2 in Richtung Süden. Gegen 10.55 Uhr brach während der Fahrt, an der Abzweigung nach Rehau, die Antriebswelle der Sattelzugmaschine ab.

Das Bauteil schleuderte in das angrenzende Waldstück, an dem die Böschung wegen der enormen Hitze der Antriebswelle Feuer fing. Es entwickelte sich ein Brand auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern, der durch hinzukommende Verkehrsteilnehmer mittels Feuerlöscher verringert werden konnte. Die alarmierten Feuerwehren aus Monheim und Rehau konnten den Brand schließlich vollständig löschen. Die Sattelzugmaschine konnte noch vor Ort repariert werden, sodass der Kraftfahrer seine Fahrt wenige Zeit später fortsetzen konnte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. (dz)

