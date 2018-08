vor 55 Min.

Abfeiern bei Plattenpartys im August

Am letzten August-Wochenende steht traditionell das Sunfield-Festival in Großsorheim auf dem Programm.

In der Region ist zum Feiern jeden Samstag etwas geboten. Doch die Auflagen werden immer mehr, deshalb sterben auch Feten und Partys aus.

Von Fabian Kapfer

Jetzt beginnt wieder die Zeit, die sich viele Jugendliche und Partybegeisterte lange herbeigesehnt haben – die Plattenpartysaison. Jeden Samstag im August ist etwas geboten, und es kann ordentlich gefeiert und abgetanzt werden.

Den Anfang macht am Samstag, 4. August, die Ottinger Beachparty. Auch ein Pool ist wieder aufgestellt. So dürfen auch gerne Badesachen mitgebracht werden. Für die musikalische Umrahmung sorgt zum ersten Mal in Otting DJ Haggis, der zusammen mit DJ Stephan auflegen wird. Start der Party ist um 20 Uhr. Wer gerne Cocktails trinkt, sollte auch etwas früher kommen und auf keinen Fall die Happy Hour von 21 bis 22 Uhr verpassen.

Beachparty in Tagmersheim

Die nächste Beachparty in der Region startet dann gleich am Wochenende darauf. In Tagmersheim wird am 11. August im Freibad gefeiert. Diese Party geht in ihr drittes Jahr, in dem genauso weitergefeiert werden soll wie die Jahre zuvor. Alle ab 16 Jahren sind ab 20 Uhr eingeladen, zur Musik von DJ Spirit abzugehen, der Eintritt kostet fünf Euro.

Zum 17. Mal findet am 18. August die Riedlinger Plattenparty statt, die wie gewohnt von der Riedlinger Feuerwehr organisiert wird. Am Baggersee findet die bekannte Fete statt, bei der auch dieses Jahr wieder viel geboten ist. Für das wichtigste bei einer Plattenparty, nämlich die Musik, sorgt wie bereits im vergangenen Jahr DJ Addic. Lediglich gute Laune müsse der Gast selber mitbringen, so die Riedlinger Organisatoren.

Ungefähr 100 Helfer sorgen nämlich dafür, dass vom Aufbau am Freitagmorgen bis zum Abbau am Sonntagmittag alles reibungslos ablaufen kann. Jeremy Lachner, einer der Organisatoren, merkt auch an, dass es mittlerweile immer teurer werde, Plattenpartys zu veranstalten: „Die Sicherheitskonzepte werden immer strenger und kosten auch immer mehr. Mittlerweile ist es nicht mehr so einfach, so eine Veranstaltung zu organisieren.“

Das merkt man auch daran, dass einige Feten, die in den vergangenen Jahren noch fester Bestandteil des Partykalenders waren, heuer nicht mehr stattfinden. So wurde nach vielen Jahren die große Sound-Attack-Party in Schäfstall vergangenes Jahr zum letzten Mal organisiert. Auch die Feier in Wörnitzstein oder die Sandgruben-Party in Rehau sucht man vergeblich, wenn man sich am Straßenrand die verschiedenen Ankündigungsplakate anschaut.

„Sunfield Festival“ in Großsorheim

Eine Plattenparty, auf die man sich schon allein wegen dem einzigartigen Ambiente freuen kann, ist das „Sunfield Festival“ in Großsorheim. Ein riesiger Sonnenblumengürtel mit circa 10000 Sonnenblumen und einer Größe von ungefähr vier Metern umschließt 2000 Quadratmeter Rasenfläche. Ein Teil davon blüht bereits jetzt schon.

Hinter dieser Umrahmung stecken etwa 500 Arbeitsstunden, die in die Pflege des Areals seit der Aussaat investiert wurden. Nun kann am 24. und 25. August, jeweils ab 21 Uhr inmitten der Sonnenblumen gefeiert werden. Und das auch, falls es regnen sollte. Denn dann ist eine Überdachung des Partybereichs mit einem Zelt möglich. Freitag werden DJ Haggis und DJ el Mar die passenden Songs auflegen, am Samstag wird zunächst die Band Till Monday auftreten, bevor DJ Andress bei seinem Heimspiel an das Mischpult geht. Tobias Eberhardt, der Vorsitzende der Evangelischen Landjugend, informiert: „Des Weiteren sind auch heuer wieder Wochenendtickets erhältlich, die am Freitagabend zusammen mit einem Stoffarmband

gekauft werden können.“

