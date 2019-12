vor 51 Min.

Abriss am Schulzentrum Rain: Es steht Ärger ins Haus

Inzwischen ist die Gebrüder Lachner-Mittelschule Rain in Container umgezogen. Dort werden die Kinder in den kommenden drei Jahren unterrichtet – falls es nicht noch zu weiteren Verzögerungen kommt.

Drei Firmen haben gegen die Vergabe der Abbrucharbeiten Einspruch eingelegt. Das könnte den Bau um Monate verzögern. Was die Schwalben damit zu tun haben.

Von Barbara Würmseher

Eigentlich läuft so weit alles nach Plan beim Neubau des Rainer Schulzentrums. Der erste Abschnitt ist als Rohbau fertig, sodass nun während der Wintermonate Trockenbau- und Installationsarbeiten stattfinden können. Die Gebrüder Lachner-Mittelschule ist auch bereits in die Containerschule auf dem Volksfestplatz umgezogen, sodass der Altbau für den Abriss geräumt ist.

Doch jetzt steht juristischer Ärger ins Haus, der unter Umständen diesen Abbruch um etliche Monate verzögern könnte: Drei Firmen rügen nämlich das Vorgehen des Landratsamts bei der Vergabe der Abbrucharbeiten für diesen mittleren, den größten Gebäude-Komplex, der im Januar hätte verschwinden sollen.

Nicht den billigsten Anbieter genommen

Für das Projekt mit einem Auftragsvolumen von knapp zwei Millionen Euro bekam nicht der billigste Bieter den Zuschlag, sondern ein anderer. Das Vergaberecht lässt diese Entscheidung zu, wie Stefan Rößle sagte. Der Grund dafür liegt in einem sehr komplizierten Vergabesystem, wie der Landrat in der gestrigen gemeinsamen Sitzung von Kreis-Bauausschuss und Mittelschulverband Rain zusammenfasste.

Verwaltung und politische Gremien hätten korrekt gehandelt. Einige Firmen hätten Nebenangebote eingereicht, „die wir aber nicht werten können, weil sie nicht gleichbedeutend sind mit den anderen“. Drei Bieter haben aber gegen die Entscheidung des Landratsamts Einspruch eingelegt, der nun bei der Vergabekammer Südbayern vorliegen.

Klärung durch eine Kanzlei

Nach Klärung der weiteren Vorgehensweise durch eine Rechtsanwaltskanzlei plant das Landratsamt derzeit, die Angebote neu zu bewerten und den Auftrag Mitte Januar zu vergeben. Allerdings besteht auch dann das Risiko, dass die Bieter die neue Vergabe rügen. Das hätte zur Folge, dass die Vergabekammer Südbayern prüfen und einen Beschluss fassen muss.

Je nachdem wie lange diese Prüfung dauert, wie die Entscheidung der Kammer ausfällt und wie das nachfolgende Prozedere sein wird, geraten die Bauarbeiten in eine kritische Phase. Denn bekanntlich lebt am Rainer Schulzentrum die schwabenweit größte Schwalbenkolonie mit 146 Mehlschwalben-Paaren, 18 Rauchschwalben-Paaren sowie drei Paaren von Mauerseglern. Die Zugvögel befinden sich derzeit im Winterquartier in Afrika.

Vögel kommen im Frühjahr

Wenn die Schwalben nun im Frühjahr von dort zurückkommen, suchen sie ihrer Nester auf und beginnen mit der Brut. Das ist vermutlich im März/April der Fall. Ab dieser Zeit sind sie geschützt und dürfen weder beseitigt, noch vergrämt werden. Die Naturschutzbehörde bewertet die Gefahr der unbeabsichtigten Tötung der Tiere als zu hoch. Damit würde sich der Abbruch bis in den Herbst hinein verzögern, so etwa bis September 2020. Die Entkernung des Gebäudes kann allerdings schon früher stattfinden.

Geplant war, dass bis zur Rückkehr der Schwalben der Betonklotz in Gänze verschwunden ist und dass für die Vögel in Absprache mit der Höheren Naturschutzbehörde Ersatzquartiere geschaffen werden in Form von Nisthilfen an Bestandsgebäuden oder von „Schwalbenhotels“, ähnlich wie Taubenhäusern.

Dazu sollen die Tiere, um zu ihren neuen Behausungen gelockt zu werden, mit Gezwitscher aus Lautsprechern beschallt werden. Um diesen gewünschten Effekt nicht zu gefährden, gibt es nur eine Möglichkeit: Den Altbau so schnell wie möglich abbrechen.

Neue Anträge

Neben dieser Thematik hatten sich Bauausschuss und Schulverband mit neuen Anträgen zur Ausstattung des Schulzentrums beziehungsweise der Baustelle zu befassen. Sie stimmten einem WC-Container und einem Lagercontainer für Sportgeräte zu. Allerdings lehnten sie einer Teilverdunkelung für die Aula ab. Die Schulleitungen von Real- und Mittelschule wünschten sich für eine große verglaste Flüche im Bereich des südlichen Innenhofs eine außen liegende Verdunkelung anstelle der vorgesehenen Jalousie, um bei Veranstaltungen tagsüber flexibler sein zu können. Die Mehrkosten: 96400 Euro.

Nach längerer Diskussion lehnten die Mitglieder von Bauausschuss und Schulverband diesen Antrag mehrheitlich – mit zwei Gegenstimmen – ab. Es liegen ihm, so ein Hauptargument, keine konkreten Veranstaltungen zu Grunde, sondern es sei lediglich ein abstrakter Wunsch, die Aula dunkler zu bekommen.

