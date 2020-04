Abschied aus dem Amt: Eberle hat noch vieles auf den Weg gebracht

Plus Hubert Eberle geht nach 18 Jahren als Oberndorfer Bürgermeister in den Ruhestand. Er erinnert sich an interessante Momente und Freude im Amt – und hat Pläne für die Zeit danach

Weil sich sein Vorgänger Stefan Rößle um das Amt des Landrats bewarb, war Hubert Eberle vor 18 Jahren in seiner Funktion als Stellvertreter des Bürgermeisters von Oberndorf stark gefordert. Prompt wurde er zum Gemeindeoberhaupt gewählt – dreimal hintereinander. Nach drei Legislaturperioden entschied der 62-Jährige doch für viele überraschen: „Jetzt muss Schluss sein.“

Im Rückblick erinnert er sich an Höhen und Tiefen und meint, gerade zum Ende seiner Amtszeit „noch viel auf den Weg gebracht“ zu haben. Erst vor Kurzem stellte die Kommune mit 15,2 Millionen Euro einen Rekordhaushalt auf. „Viele Großprojekte, die wir über Jahre geplant haben, werden demnächst vollendet“, sagt Eberle. Es seien auch die Maßnahmen, die ihm letztlich stark in Erinnerung bleiben: der Bau einer neuen Kläranlage und der Bau eines Kinderbetreuungszentrums.

Schwerpunkt der Arbeit war die Dorferneuerung

Apropos Kinderbetreuung: „Da hat sich seit meiner Amtsübernahme viel verändert“, sagt Eberle und erinnert daran, dass seinerzeit die Kirche hierfür zuständig war. Das Thema sei aber im Laufe der Jahre umfassender geworden, stärker auf die Verwaltung der Kommune zugeschnitten. Wie überhaupt: Gerade bei der Verwirklichung von Vorhaben müsse man inzwischen einen langen Atem haben, denn die Vorschriften der Behörden seien enorm und der Aufwand groß, ehe ein Spatenstich erfolgen könne.

Eberle hat einen Schwerpunkt seiner Arbeit in den vergangenen Perioden auf die Dorferneuerung gelegt. Das Gesicht der Gemeinde hat sich seither grundlegend verändert. So denkt er gerne zurück: an die Einweihung des Dorfplatzes bei der Kirche oder gesellschaftliche und kulturelle Höhepunkte in Oberndorf und Eggelstetten.

In beiden Dörfern werde das Gesellschaftliche und das Verbindende gepflegt: von Konzerten über Vereinsfeste bis hin zu Gesangsvereinen. Als die Lechgemeinde zum Bezirkssieger im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ ernannt worden sei, habe ihn dies natürlich stolz gemacht. Der damals zu spürende Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft sei Motivation gewesen, erinnert sich der scheidende Rathauschef.

Nachfolger hospitiert im Rathaus

„Das waren ausgesprochen schöne Begegnungen“, meint Eberle, wenn er auf den partnerschaftlichen Länderaustausch mit Costermano in Italien zu sprechen kommt. Gerade jüngst habe er angesichts der Corona-Krise öfter mit den Freunden telefoniert.

Sein Nachfolger Franz Moll hospitierte in den vergangenen Tagen im Rathaus: Immer vormittags schaute er Hubert Eberle über die Schulter. Dass es ihm in der nun folgenden freien Zeit langweilig werden wird, glaubt Eberle nicht. Er sei handwerklich sehr praktisch veranlagt und werde in dieser Hinsicht einiges in Haus und Garten in Angriff nehmen. Er freue sich aber vor allem, mehr Zeit für sich und die Familie zu haben.