Abschied von Bernhard Meyr: Menschen tief betroffen

Beeindruckende Trauerfeier für Ehrenkreisbrandrat Bernhard Meyr in Wemding. Wohl fast alle Feuerwehren aus dem Landkreis anwesend.

Von Wolfgang Widemann

Tief betroffen, aber auch erfüllt von großer Dankbarkeit haben am Mittwochnachmittag viele Hundert Menschen bei einer beeindruckenden Trauerfeier in Wemding Abschied von Bernhard Meyr genommen. Der Ehrenkreisbrandrat war – wie berichtet – völlig überraschend im Alter von 67 Jahren gestorben.

Meyr war seit seiner Jugend in vielfältiger Weise für die Gemeinschaft in Stadt und Landkreis aktiv. Er war nicht nur in Vereinen, in der Kirche und in der Stadtpolitik (zwölf Jahre Stadtrat, sechs Jahre Zweiter Bürgermeister) tätig, sondern übte auch 24 Jahre das Amt des Kreisbrandrats aus. Wie beliebt und angesehen der Wemdinger war, zeigt die Tatsache, dass neben Wemdinger Vereinen die meisten der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Donau-Ries-Kreis mit einer Delegation zum Begräbnis kamen. Insgesamt waren nach Schätzungen fast 150 Fahnenabordnungen anwesend.

Redner würdigen Leidenschaft und Menschlichkeit

Die Stadtpfarrkirche St. Emmeram konnte die vielen Trauergäste nicht fassen. Deshalb wurde der Gottesdienst, den Monsignore Herbert Lang in Vertretung von Stadtpfarrer Wolfgang Gebert (Urlaub) leitete, per Lautsprecher auf den Marktplatz übertragen. Den Verstorbenen würdigten der Wemdinger Bürgermeister Martin Drexler, Landrat Stefan Rößle, Kreisbrandrat Rudolf Mieling, Franz Rebele (Elektroinnung) und Gottfried Hänsel. Der sprach für ein halbes Dutzend Vereine und Verbände, für die sich Bernhard Meyr engagiert hatte. Die Redner betonten die Leidenschaft, Kameradschaft und die Menschlichkeit, mit der Meyr agierte.

Für den Trauerzug zum Friedhof wurden eigens Straßen gesperrt. Unter den Trauergästen waren auch aktive und ehemalige Politiker aus dem Landkreis sowie Kreisbrandräte aus ganz Schwaben.

