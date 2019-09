vor 37 Min.

Abschied von Pfarrer Wöppel

Der beliebte Seelsorger, der in Holzheim tätig war, ist gestorben

Von Manfred Arloth

Mit einem großen Fest wurde im September 2010 Josef Wöppel, der langjährige Pfarrer, Geistliche Rat und Ehrenbürger der Gemeinde Holzheim, in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt ist er in seiner Heimat Dittigheim gestorben.

Holzheims Bürgermeister Robert Ruttmann betonte in seiner Ansprache beim damaligen Festgottesdienst in der Kirche Mariä Himmelfahrt: „Pfarrer Wöppel hat nicht nur Türen, sondern auch Herzen aufgesperrt!“ Bürgermeister Ruttmann erwähnte Wöppels „gelebte Ökumene und die kameradschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten“.

„Wir verabschieden einen liebenswerten, geschätzten und unendlich fleißigen Seelsorger“, sagte Dekan Johann Menzinger in seiner Laudatio. Er dankte ihm für seine herzliche, entgegenkommende Art, für die offene, menschlich nahe Seelsorge und die wohltuende Mitarbeit im Dekanat. „Diesen Pfarrer zeichnen Standhaftigkeit, Weitblick, Einblick und Ausblick, große Liebe zu Gott und zu den ihm Anvertrauten aus“, sagte er. Wöppel sei „ganz Priester für seine Gemeinden, für die Schüler, für die Gefangenen und für das Rainer Dekanat“ gewesen.

Seit 1965 als Priester tätig gewesen

Geboren wurde Josef Wöppel am 10. März 1935 in Dittigheim, jetzt Stadtteil von Tauberbischofsheim. Die Priesterweihe empfing er am 18. Juli 1965. Vom 1. Januar 1973 an war er Pfarrer in Holzheim und Wallerdorf.

Von 1973 bis 1999 betreute er auch Gefangene in der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld. Von 1999 bis Juli 2005 war er auch zuständig für die Pfarreien Münster und Oberpeiching. 1981 erfolgte dann die Ernennung zum Geistlichen Rat, 1997 zum Holzheimer Ehrenbürger. Der beliebte Seelsorger hat in der Region 641 Taufen, 558 Beerdigungen und 222 Eheschließungen geleitet. (ma)

