Abschlussschüler sollten die Zukunft im Blick haben

Studium oder Beruf? Wie findet man den richtigen Weg für sich? Die Arbeitsagentur hilft

Das letzte Schuljahr endet meist schneller als gedacht. Besonders in diesem Jahr ist es sicherlich eine besondere Herausforderung für die Schüler, den Schulstoff und die Abschlussprüfungen unter den aktuellen Bedingungen zu meistern. Bei alledem ist es aber auch wichtig, an die Zeit nach der Schule zu denken. Die Entscheidung, in welche Richtung es beruflich gehen soll, ist ein äußerst entscheidender Schritt und nicht immer leicht. Informationen und Angebote gibt es viele, aber wie findet man das Richtige für sich?

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt laut einer Pressemitteilung individuell bei allen Fragen rund um Berufs- und Studienwahl, Bewerbung und Ausbildungsstellensuche und deshalb sollten Schüler nicht zögern und schnellstmöglich einen Beratungstermin vereinbaren.

„Auch in der aktuellen Situation sind wir für die jungen Menschen da und helfen dabei, ihre beruflichen Pläne zu verwirklichen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine umfassende Beratung“, wirbt Armin Hirschbeck, Teamleiter der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Im Vordergrund des Unterstützungsangebotes stehe ein persönliches Beratungsgespräch. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens sei dies aber an Schulen und in der Arbeitsagentur nicht immer uneingeschränkt möglich. Deshalb gebe es jetzt ein neues Angebot: die Videoberatung. Damit biete die Agentur für Arbeit eine weitere Kontaktmöglichkeit zu den Berufsberatern. Das Videoberatungsangebot ist kostenlos und der Inhalt der Gespräche ist streng vertraulich und datenschutzkonform möglich.

Zudem gibt es das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit unter arbeitsagentur.de – Stichwort Check-U –, um den beruflichen Weg zu finden. Anhand individuell ermittelter Stärken hilft es herauszufinden, mit welchen der vielen Ausbildungsberufe und Studienfelder man sich bei der Berufsorientierung näher beschäftigen sollte. Anhand fundierter Testverfahren wird ermittelt, was der Teilnehmer kann und wofür er sich interessiert. So weiß man genau, wo man steht und welche beruflichen Möglichkeiten zu einem passen. (pm)

Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit sind für die Jugendlichen telefonisch und per E-Mail erreichbar: 0906/788 333 oder 0800/4 5555 00 (gebührenfrei),E-Mail: donauwoerth. berufsberatung@arbeitsagentur.de

