vor 37 Min.

Abwasser: Fünfstetten muss investieren

Die Kläranlage von Fünfstetten entspricht nicht mehr den Anforderungen an den Umweltschutz. Deshalb muss die Gemeinde entweder die Technik erneuern oder das Kanalsystem an das Klärwerk des Zweckverbands „Mittlere Wörnitz“ anschließen.

Die Kläranlage der Gemeinde entspricht nicht mehr den Anforderungen. Vieles spricht für einen Anschluss an den Zweckverband „Mittlere Wörnitz“

Von Wolfgang Widemann

Die Gemeinde Fünfstetten muss etwas in Sachen Umweltschutz tun. Genauer gesagt muss sich die Kommune darum kümmern, dass das Abwasser besser gereinigt wird. Grund: Die Kläranlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb ist in Fünfstetten eine größere Investition nötig. Zwei Varianten stehen im Raum: die Ertüchtigung der bestehenden Anlage oder der Anschluss an das Klärwerk des Abwasserzweckverbands „Mittlere Wörnitz“ bei Rudelstetten.

Die aktuelle Kläranlage an der Kreisstraße bei Fünfstetten wurde 1975 erbaut und 2008 saniert. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat nach Auskunft von Bürgermeister Werner Siebert mitgeteilt, dass die Betriebserlaubnis Ende 2020 ausläuft. „Die Technik entspricht nicht mehr den Anforderungen“, erklärt Siebert. Es fehle eine Anlage, die Stickstoff und Phosphat im Abwasser abbaut. Hinzu komme, dass das gereinigte Abwasser nur in einen kleinen Bach – die Schwalb – geleitet werden könne. Dies sei gerade im Karstgebiet alles andere als ideal.

Die Gemeinde sollte nach Ansicht des Bürgermeisters jetzt tätig werden. Dazu gab der Gemeinderat eine Studie in Auftrag. Ein Vertreter des Ingenieurbüros Klos stellte dem Gremium jetzt das Ergebnis vor. Bei Variante I würde die Kläranlage in Fünfstetten erneuert. In den kommenden 50 Jahren würden sich laufende Kosten und Investitionen auf rund 4,7 Millionen Euro summieren. Die Gemeinde könnte nach aktuellem Stand mit einem staatlichen Zuschuss in Höhe von 337000 Euro rechnen. Variante II sähe einen Anschluss des Fünfstettener Kanalsystems an das Klärwerk bei Rudelstetten vor. Dort wird bereits das Abwasser aus der Stadt Wemding sowie den Gemeinden Huisheim, Alerheim, Wechingen und Deiningen gereinigt. Von Fünfstetten müsste eine Druckleitung zu der Anlage gebaut werden. Für die kommenden 50 Jahre ergeben sich nach den Berechnungen des Ingenieurbüros daraus 3,6 Millionen Euro. Der Freistaat würde rund 1,3 Millionen zuschießen, vor allem für die Leitung.

Ein Anschluss an den Zweckverband wäre somit deutlich günstiger. Zudem könnten hier in Verbindung mit einer anderen Maßnahme einige Kosten gespart werden, so Siebert. Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) plant – wie mehrfach gemeldet – eine Trinkwasser-Verbundleitung mit dem Zweckverband Fränkische Wasserversorgung. Die Trasse führt von Wemding in die Nähe von Warching – und damit auch an Fünfstetten vorbei. Die Gemeinde könnte von dem Vorhaben profitieren: Sie könnte auf einem sechs Kilometer langen Abschnitt parallel zur Trinkwasserleitung die Abwasser-Druckleitung in den Boden verlegen lassen.

Bevor der Gemeinderat in Fünfstetten darüber entscheidet, welche Variante gewählt wird, sollen noch einige Fragen beantwortet werden. Unter anderem wollen die Räte wissen, wie sich die Gesamtrechnung verändern würde, sollte man bei den Kreditzinsen nicht drei, sondern nur ein Prozent ansetzen. Der Bürgermeister strebt an, noch vor Weihnachten einen Grundsatzbeschluss zum Thema Abwasser zu fassen.

Themen folgen